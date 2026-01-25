Olavarrienses en Liga Argentina: Villa Mitre sumó otra derrota | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: Villa Mitre sumó otra derrota

Villa Mitre sigue siendo el único equipo en la Liga Argentina que no ganó en condición de visitante y en la noche del sábado sumó su séptima derrota fuera de casa.

Foto: prensa Centenario

La segunda categoría del básquet nacional tuvo continuidad en la Conferencia Sur y fue con una nueva derrota para Villa Mitre en condición de visitante.

 

El “Tricolor” sigue sin poder sumar su primera victoria como visitante en la presente temporada de Liga Argentina y perdió en el estadio Mateo Migliore ante Centenario. Fue 92 a 84.

 

En el elenco de Bahía Blanca, Luciano Tambucci fue el goleador con 16 puntos. Además, el olavarriense sumó 2 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en 28:31 minutos de juego.

 

