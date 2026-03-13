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 - 13 de Marzo de 2026 | 13:28

Defensa al Consumidor sigue recibiendo reclamos por las facturas de energía eléctrica

Desde el área presentarán un reclamo colectivo por el cobro del concepto “contribución capital en acciones”. En la oficina ya recibieron 400 solicitudes. 

 

La oficina de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales continúa recibiendo reclamos de usuarios del servicio de energía eléctrica por el cobro del concepto “contribución capital en acciones” que aparece al final de las facturas.

 

Desde la sede del organismo, ubicada en calle Coronel Suárez 2843, indicaron que presentarán un pedido colectivo y que ya llevan reunidas unas 400 solicitudes.

 

Lo que exigirán, se precisó, “es la devolución de los cobros indebidos y que se retire de futuras facturaciones”.

 

Hay que presentarse en la oficina entre las 7 y las 13 horas con fotocopias de la factura del servicio y del DNI de su titular. Recibirán la documentación durante todo el mes de marzo.

 

 

Por dudas y/o consultas, comunicarse a los números 418477/ 78.

 

 

 

 

 

 

 

 

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