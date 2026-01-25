El calor no da respiro: se esperan tormentas para este domingo y persiste el alerta por temperaturas extremas | Infoeme
El calor no da respiro: se esperan tormentas para este domingo y persiste el alerta por temperaturas extremas

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió un alerta por calor para casi toda la provincia por quinto día consecutivo.

A poco más de un mes del inicio del verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan fuertes tormentas para este domingo en Olavarría y, por quinto día consecutivo, emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas: la temperatura llegará a 32ºC en la tarde.

La estación Meteorológica local detalló que para las 8 registró la alta temperatura de 22.4ºC con una humedad del 82%, el cielo mayormente nublado y el viento del noreste a 15 km/h. 

Según los datos del SMN, para esta tarde se espera una temperatura máxima de 32ºC con el viento desde el norte y una probabilidad de tormentas aisladas de hasta un 40% que se extenderán hasta horas de la noche con la misma intensidad. Sobre el final de la jornada habrá ráfagas de hasta 50 km/h. 

 

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas para Olavarría y toda la región, abarcando casi todo el territorio bonaerense debido al intenso calor que se espera para la jornada. 

 

