Emiten una doble alerta amarilla en Olavarría para este sábado: por tormentas y "temperaturas extremas"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió por cuarto día consecutivo la alerta amarilla por temperaturas extremas para Olavarría y la zona debido a que se espera una nueva jornada con mucho calor y temperaturas máximas superiores a los 32°C.

En este marco, el organismo meteorológico emitió el alerta con el objetivo de prevenir a la comunidad ya que estas temperaturas pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

Al mismo tiempo, para este sábado por la noche anunciaron una alerta amarilla por fuertes tormentas. Según indicaron, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h".

Y añadieron: "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual".