El Torneo Comercial terminó con la Fase Regular

La tradicional competencia de verano organizada por la Subcomisión de Básquet del Club Pueblo Nuevo terminó con la instancia de todos contra todos y se definieron los equipos que jugarán por el título.
Nuevamente en doble sede, se jugaron las últimas fechas de las dos zonas del certamen estival y está todo listo para iniciar con los Play-Off.
Infinity campeón defensor, Chocorísimo, Sanvi Básquet y Ferretería Víctor lograron avanzar desde la Zona 1 y por la Zona 2, Udalem, Mauro Sáez Inmobiliaria, Asado Violento y Agrupación Ricardo Moyano lograron su pasaje.
La definición llegará con el transcurso de la venidera semana y el Torneo Comercial tendrá su quinto campeón.
Los resultados:
Udalem 64 – 74 Agrupación Ricardo Moyano
Sanvi Basquet 63 – 53 Beer Time
Mauro Sáez Inmobiliaria 94 – 64 Los Lobos
Praxis 60 – 77 Infinity
Minimal Básquet 57 – 84 Ferretería Víctor
Chocorisimo 69 – 53 Triple J
Asado Violento 90 – 53 El Pueblo
Los de Siempre 44 – 77 Pueblo Nuevo
Triple J 62 – 69 Praxis
El Pueblo 35 – 71 Udalem
Agrupación Ricardo Moyano 52 – 75 Mauro Sáez Inmobiliaria
Beer Time 72 – 84 Chocorisimo
Los Lobos 69 – 75 Los de Siempre
Infinity 85 – 60 Minimal Básquet
Ferretería Víctor 59 – Sanvi Básquet 64
Pueblo Nuevo 55 – 62 Asado Violento
Femenino:
Infinity 41 – 20 Ferretería Víctor
Ferretería Víctor 42 – 48 Triple J