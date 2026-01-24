El Torneo Comercial terminó con la Fase Regular

La tradicional competencia de verano organizada por la Subcomisión de Básquet del Club Pueblo Nuevo terminó con la instancia de todos contra todos y se definieron los equipos que jugarán por el título.

Nuevamente en doble sede, se jugaron las últimas fechas de las dos zonas del certamen estival y está todo listo para iniciar con los Play-Off.

Infinity campeón defensor, Chocorísimo, Sanvi Básquet y Ferretería Víctor lograron avanzar desde la Zona 1 y por la Zona 2, Udalem, Mauro Sáez Inmobiliaria, Asado Violento y Agrupación Ricardo Moyano lograron su pasaje.

La definición llegará con el transcurso de la venidera semana y el Torneo Comercial tendrá su quinto campeón.

Los resultados:

Udalem 64 – 74 Agrupación Ricardo Moyano

Sanvi Basquet 63 – 53 Beer Time

Mauro Sáez Inmobiliaria 94 – 64 Los Lobos

Praxis 60 – 77 Infinity

Minimal Básquet 57 – 84 Ferretería Víctor

Chocorisimo 69 – 53 Triple J

Asado Violento 90 – 53 El Pueblo

Los de Siempre 44 – 77 Pueblo Nuevo

Triple J 62 – 69 Praxis

El Pueblo 35 – 71 Udalem

Agrupación Ricardo Moyano 52 – 75 Mauro Sáez Inmobiliaria

Beer Time 72 – 84 Chocorisimo

Los Lobos 69 – 75 Los de Siempre

Infinity 85 – 60 Minimal Básquet

Ferretería Víctor 59 – Sanvi Básquet 64

Pueblo Nuevo 55 – 62 Asado Violento

Femenino:

Infinity 41 – 20 Ferretería Víctor

Ferretería Víctor 42 – 48 Triple J