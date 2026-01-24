Ferro renovó su staff para el 2026 e inició la pretemporada | Infoeme
Ferro renovó su staff para el 2026 e inició la pretemporada

El básquet del Fútbol Club Ferro Carril Sud sigue en búsqueda de su resurgimiento y en los últimos días se confirmó el staff de entrenadores que se harán cargo de todas las divisionales.

El “Carbonero”, con nuevos profesores y más ganas que nunca de volver a ser protagonista en el básquet olavarriense, inició la pretemporada.

 

La coordinación de la disciplina estará a cargo de Lucas Laborde, en su regreso a las canchas tras varios años de alejamiento. El profesor de educación física también se hará cargo de la Primera División.

 

Además, el equipo docente lo completan Bruno Gómez como DT de U15 y U17, Aldo Alveza en U13 y Mini y Felipe Otaviano a cargo de las divisionales más pequeñas.

 

Pensando en volver a ser protagonista, las categorías formativas del "Carbonero" ya iniciaron con la pretemporada e invitan a sumarse a los entrenamientos.

 

