Ajedrez: arrancó el “Pimpoverano” y en el Oficial, ganó Godoy

La Federación de Ajedrez de Olavarría sigue adelante con su calendario del mes de enero y mientras se definen los cetros del 2025, comenzó la nueva temporada con el Pimpoverano en instalaciones del Club Social.

En la disputa de los Campeonatos Oficiales, la categoría Sénior conoció su campeón ya que se impuso Gustavo Godoy. Godoy logró revalidar su título al vencer a Gabriel Iglesias por 3 a 1, tras imponerse con piezas negras en la cuarta partida. El resultado final se completó con dos empates y dos victorias a favor del representante azuleño, quien de esta manera sentenció el match.

Por otro lado, en Absoluto, Horacio Pereyra está a medio punto de revalidar su octava corona y Paola Nievas obtuvo su tercer triunfo consecutivo tras la derrota sufrida en la fecha inaugural. La representante de la “Biblioteca Amoroso” necesita apenas un empate para adjudicarse el título y destronar a la heptacampeona Jesica Biarlo.

Además, comenzó el Pimpoverano con la disputa de las dos primeras fechas. El evento, que contó en su jornada inaugural con la participación de quince jugadores de distintas edades y niveles, se jugó bajo la modalidad de sistema suizo a siete rondas y con un ritmo de juego de cinco minutos iniciales más tres segundos de incremento por movida, siendo organizado y fiscalizado por el Profesor Darío Maidana.

El torneo se lo adjudicó Martín Ponce en la primera fecha y en la segunda, tras una jornada de alto nivel y gran paridad en los primeros puestos, Darío Maidana y Agustín Szecheny compartieron la primera posición, ambos con 6 puntos, aunque el sistema de desempate lo favoreció a Maidana.

Fuente: Prensa F.A.O.