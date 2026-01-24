Mar del Plata: quiso escapar de un control policial, chocó y murió tras pasar 20 días internado | Infoeme
Mar del Plata: quiso escapar de un control policial, chocó y murió tras pasar 20 días internado

El hecho comenzó el 2 de enero, cuando el conductor de un Renault Logan intentó huir de la Policía y terminó impactando contra un árbol. Iba con su hija, que no sufrió lesiones de gravedad.

Foto: Diario La Capital

Un hombre murió tras permanecer 20 días internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, tras chocar contra un árbol, el 2 de enero, luego de intentar esquivar un control policial.

El fallecido, identificado como Adrián Mendoza, de 26 años, circulaba en un Renault Logan junto a su hija cuando llegó a un retén de control vehicular emplazado en las inmediaciones del cruce de la Autovía con la Ruta Atlántica, que conecta con la localidad de Santa Clara del Mar.

Según medios locales, el hombre, que iba en sentido a Buenos Aires, giró en U al advertir la presencia del operativo policial y regresó en dirección al ingreso de la ciudad.

 

Persecución fatal
 

Personal policial siguió al vehículo durante algunos kilómetros y la persecución finalizó en el barrio La Florida. Allí el automóvil se despistó a gran velocidad, colisionó primero contra una alcantarilla y luego continuó su marcha hasta impactar contra un árbol.

Como consecuencia del accidente el conductor y una menor que viajaba en el rodado, que sería su hija, sufrieron politraumatismos varios y fueron trasladados por dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al HIGA y al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI), respectivamente.

El operativo de rescate por parte del cuartel de Bomberos Caisamar y de Riesgos Especiales fue extenuante, ya que ambos habían quedado atrapados en el coche que se destrozó por el impacto.

La niña no presentó lesiones de gravedad y siempre estuvo fuera de peligro, pero el hombre que había quedado internado en el HIGA falleció en las últimas horas como consecuencia de sus graves heridas. (DIB)

