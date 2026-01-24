El Municipio realiza trabajos de limpieza y mantenimiento de calles en diferentes puntos

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicio Públicos, continúa con obras de mantenimiento y limpieza en general en distintos sectores de la planta urbana de la ciudad.

Con equipamiento municipal en la jornada de este viernes se llevaron adelante tareas de limpieza, específicamente en separadores, sobre Av. Eva Perón, entre desde Av. Sarmiento hasta Ruta Nacional Nº 226.

Asimismo se desplegaron trabajos de mantenimiento, limpieza, nivelación y perfilado de calles, en el barrio San Lorenzo, para mejorar la transitabilidad y la evacuación del agua, especialmente en períodos de lluvias intensas, cuando se originan mayores inconvenientes.

Dicho plan de mantenimiento integral se lleva adelante de manera permanente, comprendiendo distintas mejoras que van desde la limpieza de micro basurales, mejoramiento de calles, trabajos hidráulicos y mantenimiento de infraestructura, con el propósito de brindar mejor calidad de vida para vecinos y vecinas del Partido de Olavarría, teniendo en cuenta el relevamiento de las principales problemáticas detectadas por el Municipio como así también los pedidos presentados por la comunidad.