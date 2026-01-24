La fiscal descartó la hipótesis de homicidio tras el hallazgo del cuerpo de Nadia Montañez

La Dra. Julia María Sebastián, titular de la UFI 15 local, recibió a periodistas del Diario La Mañana en su despacho este viernes, para ampliar información vinculada con el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Nadia Montañez, ocurrido el miércoles que pasó, tras su desaparición que data del primer día del año.

Como ya fue informado, el cadáver de la mujer de 39 años fue localizado por efectivos policiales en un zanjón que corre paralelo a la ruta 226, a unos 300 metros del ingreso a la rotonda de esa ruta con la avenida Calfucurá. Lo hicieron al cabo de un segundo rastrillaje hecho en el lugar, que ya había sido relevado con anterioridad, en el marco de un procedimiento que fue determinado por la propia fiscal por algunas razones que, precisamente, explicó a lo largo de la entrevista.

Ilustró Sebastián que el último dato de certeza que tenían como investigadores era, precisamente, la visualización de Nadia Montañez en inmediaciones de la rotonda el mismo 1 de enero, obtenida a través de cámaras de seguridad. Ello así porque con posterioridad a ese día, comenzaron a surgir testimonios que fueron corroborados uno a uno acerca de su veracidad y todos terminaron siendo descartados. "La última cámara que toma su imagen lo hace en inmediaciones de la estación de servicio Shell, el mismo 1 de enero a las 7.30 de la mañana, aproximadamente", enfatizó la agente fiscal.

, hacia donde la propia Nadia habría manifestado su intención de regresar. Sin embargo, la totalidad de los intentos de constatación efectuados dieron resultado negativo, incluyendo rastrillajes efectuados en barrios olavarrienses y hasta en Sierra Chica. "Pudo haber sucedido que esos testimonios los diera gente que no la había visto recientemente a Nadia Montañez o que directamente no la conocieran", aseveró Sebastián quien no obstante dijo que, ante su producción, fue necesario continuar cada pista investigativa hasta el logro de algún resultado.

Así las cosas el mismo miércoles 21, en horas de la mañana, hubo una importante reunión en la Fiscalía. En ella, la Dra. Sebastián ordenó el nuevo rastrillaje en la zona donde finalmente fue hallado el cadáver de Montañez, basada en el hecho de ser ese el lugar donde, con certeza absoluta, había sido vista por última vez. "Ese día tuvimos reuniones con el hijo de Montañez, con su ex pareja, y cuando todos se retiraron quedó el grupo de policías a cargo del subinspector Orellano, con quienes volvimos a repasar las certezas que teníamos", resaltando que la única era, precisamente, el haber sido captada la mujer en forma indubitable por cámaras de seguridad en esa zona.

"Antes que me lo pregunte advierto que el lugar ya había sido rastrillado. Pero en esa oportunidad el sitio estaba con pastizales muy altos, con mucha agua acumulada", lo que dificultó la búsqueda e impidió su hallazgo.

"Lamentablemente el desenlace no fue el querido, pero sí es coherente con la conducta previa de la mujer quien, según datos obtenidos, había querido quitarse la vida antes de retirarse de su hogar", especificó la entrevistada.

Hoy se está trabajando sobre una muerte, no ya sobre una búsqueda de persona. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan en torno a las causas de esa muerte?

- En principio, y en base a los resultados de la autopsia que ya tengo en mi poder entregados por el Dr. Ezequiel Terrera, y a los de la tomografía efectuada, no se registran en el cuerpo de la víctima lesiones traumáticas y el resto de los indicios recabados por los peritos alrededor del cuerpo dan cuenta de que la muerte habría sucedido en ese mismo lugar. No hay nada que indique que el cuerpo pueda haber sido trasladado. Entre otros indicadores están los líquidos que emana el cadáver en descomposición, que fueron hallados sin signos de que haya habido arrastre del cuerpo. Además, por su alto grado de descomposición, hubiese resultado imposible hacerlo ya que, para su retiro, debimos solicitar el auxilio de los Bomberos Voluntarios y la utilización de tablas metálicas para evitar su desintegración.

¿La pericia determinó la data de la muerte?

- En estos casos de gran descomposición del cadáver la data siempre es aproximada, pero se la estableció entre 15 y 20 días, lo que de alguna manera coincide con la fecha de la desaparición de la mujer.

Se aguardaban también pruebas de laboratorio. ¿Ya las tiene en su poder?

- Se recogieron (junto al cuerpo) más de 6 blister vacíos de medicación, lo que coincide con el testimonio de su ex pareja, quien informó que se había llevado esa medicación Montañez al momento de ausentarse de su hogar. El perito médico recogió muestras que fueron remitidas a Azul y de allí a la Asesoría Pericial de La Plata, donde se realizan las pericias histopatológicas y toxicológicas. Con sus resultados tendremos respuesta a ese interrogante.

¿La carátula sigue siendo averiguación de causales de muerte?

- Exactamente. Porque no hay ningún indicio que diga que se trató de una muerte violenta. Incluso hasta se localizó dinero que llevaba en su poder y tampoco había desgarros en su ropa, por ejemplo.

De modo que está descartada la hipótesis de homicidio...

- En principio, sí.

Fuente: Diario La Mañana de Bolívar