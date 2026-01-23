Speedway: corrieron otra fecha del Campeonato Internacional | Infoeme
Viernes 23 de Enero 2026 - 21:02hs
Viernes 23 de Enero 2026 - 21:02hs
Olavarría
Infoeme
 deportes
 Speedway
 - 23 de Enero de 2026 | 20:57

Speedway: corrieron otra fecha del Campeonato Internacional

El pasado fin de semana, en Bahía Blanca tuvo continuidad el Campeonato Internacional y fue con la peor producción para el piloto de Olavarría que sigue en el podio.

Cristian Zubillaga completó una nueva presentación en la competencia veraniega y en Bahía Blanca, no logró completar la 7° fecha.

 

El festejo de la 7° fecha en Bahía Blanca fue para el italiano Paco Castagna que sumó su segunda conquista consecutiva en una noche que no fue la mejor para el olavarriense que quedó fuera de la Final.

 

Cristian Zubillaga después de presentarse en los heat y Semifinales, quedó fuera de la Final, pero igualmente se mantiene en el podio de la tabla general.

 

Zubillaga, cumplidas siete fechas y a falta de cinco para conocer el campeón, marcha tercero con 106 puntos, detrás de Facundo Albin con 122 y Drew Kemp de Gran Bretaña con 116 puntos.

 

