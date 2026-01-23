Un camionero olavarriense protagonizó un choque en Ramallo

En la tarde del miércoles, personal policial asistió a un siniestro vial que se registró en Av Central Energía Argentina y Cemento Argentino de la localidad de Ramallo.

En el lugar colisionaron un camión Iveco que era conducido por un hombre de 48 años oriundo de Mendoza y un camión Iveco que era comandado por un olavarriense de 55 años.

Ambos conductores circulaban sin acompañantes y no presentaron lesiones. El tránsito en la zona se mantuvo habilitado y no fue necesario realizar cortes ni desvíos.

Fuente: Diario El Informante