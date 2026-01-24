Operativos de Control de Cargas en distintos puntos del Partido de Olavarría: se labraron ocho actas

El Municipio de Olavarría informó que en la jornada de este viernes se realizaron operativos de control de cargas, llevados a cabo mediante la disposición de puestos fijos que fueron ubicados en puntos estratégicos del Partido. Las tareas se realizaron de manera conjunta entre las Secretarías de Protección Ciudadana y Desarrollo Económico y Productivo, junto a personal de Minería del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con lo que se detalló, los dispositivos se realizaron en horas de la mañana sobre el Camino Vecinal N° 078-17, a la altura del cruce con el kilómetro 13 del enlace Néstor Kirchner, y en la intersección de los denominados Camino De los Volquetes y Camino Blanco.

En la ocasión se llevó a cabo no sólo el control de cargas, sino también el pesaje de unidades y el pedido de la documentación obligatoria, tanto para la circulación como para el tránsito de materiales.

En ese marco, se labraron 2 actas de infracción por circular con carga destapada, además de otras 3 por hacerlo con faltante de licencia y/o categoría para el vehículo en cuestión, además de otras faltas a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Por último, se detalló que también se iniciaron 3 actas por no poseer la Guía Minera, documento que habilita precisamente el tránsito y traslado de materiales. Todo lo actuado fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas Local.

Se detalló que estos operativos tienen por objetivo no sólo controlar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia vial y de transporte de minerales, sino también detectar evasiones impositivas, resguardar el estado de caminos e incrementar los esfuerzos preventivos de delitos o faltas en general.