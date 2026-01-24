Hallaron en el mar el cuerpo sin vida de un joven en la zona de Playa Bristol | Infoeme
Hallaron en el mar el cuerpo sin vida de un joven en la zona de Playa Bristol

En el operativo participó personal policial y de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

El cuerpo sin vida de un hombre de 27 años fue hallado este viernes por la madrugada en la zona de Playa Bristol, a la altura del Muelle de los Pescadores, en Mar del Plata. Un aviso al 911 dio inicio al operativo de rescate del cadáver, del que participaron agentes de la policía y personal de Prefectura Naval Argentina (PNA).

Según publicó el portal 0223, el hombre fue identificado como Darío Alejandro Jorge Correa, de 27 años. La madre del joven se acercó hasta la subcomisaría del Casino y confirmó que se trataba de su hijo.

Fue personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) el que se acercó al lugar para extraer el cuerpo que flotaba en el mar a escasos metros de la orilla de la concurrida y popular playa del centro de la ciudad.

En el caso tomó intervención el fiscal Alejandro Pellegrinelli, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte. (DIB)

