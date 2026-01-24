Racing con inscripción a la Liga Federal y refuerzos confirmados

Racing volverá a decir presente en la Liga Federal y tras confirmar presencia, oficializó sus incorporaciones.

Luego de obtener su clasificación en la última edición del Torneo Provincial, el “Chaira” volverá al plano nacional y participará de la Liga Federal.

El equipo de Matías Orlando será parte del certamen que otorga ascensos a la Liga Argentina con un formato de todos contra todos por regiones para luego dar inicio a la instancia de Play-Off.

Pensando en responder a las reglamentaciones que permiten por 5 jugadores mayores, 5 jugadores U21 (categorías 2005–2006) y 2 fichas juveniles (2007 en adelante), el elenco racinguista ya confirmó a dos de sus jugadores.

Marcos Risso continuará en la entidad tras su destacado paso en la anterior competencia y también regresa al Parque Olavarría, Martin Delgado en lo que será su tercer regreso al club olavarriense.

Sin embargo las Subcomisión de Básquet no descansa y sigue trabajando para terminar de definir el plantel que debutará, posiblemente, el último fin de semana de febrero y que además tiene a Manuel Yaben como máximo exponente.