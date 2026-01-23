Oficialmente presentada la 1° “Copa Loma Negra” | Infoeme
Oficialmente presentada la 1° “Copa Loma Negra”

En instalaciones del Club Loma Negra presentaron en sociedad la “Copa Loma Negra” que tendrá su estreno el venidero domingo.

Durante la tarde del viernes se realizó la presentación oficial de la 1° edición de la “Copa Loma Negra” que organiza el Departamento de Fútbol de la entidad de Villa Alfredo Fortabat.

 

Entre el domingo 25 y el miércoles 28 se completará el certamen que estará reservado para las categorías Sub13 y Sub15 y que contará veedores de San Lorenzo, Independiente, River y Lanús.

 

La conferencia de prensa, realizada en el hall de la entidad “Celeste” estuvo encabezada por Alejandro Gasperini, presidente del club organizador y Dardo Seibel, Coordinador de la disciplina, pero también estuvieron presentes Juan Pablo Arouxet, Eduardo Draghi y Guillermo Machado.

 

La competencia reunirá a equipos olavarrienses y de la región y además se prevé la posibilidad de esparcimiento en el predio con la facilidad de utilización de los salones comunes.

 

