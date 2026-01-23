Oficialmente presentada la 1° “Copa Loma Negra”

Durante la tarde del viernes se realizó la presentación oficial de la 1° edición de la “Copa Loma Negra” que organiza el Departamento de Fútbol de la entidad de Villa Alfredo Fortabat.

Entre el domingo 25 y el miércoles 28 se completará el certamen que estará reservado para las categorías Sub13 y Sub15 y que contará veedores de San Lorenzo, Independiente, River y Lanús.

La conferencia de prensa, realizada en el hall de la entidad “Celeste” estuvo encabezada por Alejandro Gasperini, presidente del club organizador y Dardo Seibel, Coordinador de la disciplina, pero también estuvieron presentes Juan Pablo Arouxet, Eduardo Draghi y Guillermo Machado.

La competencia reunirá a equipos olavarrienses y de la región y además se prevé la posibilidad de esparcimiento en el predio con la facilidad de utilización de los salones comunes.