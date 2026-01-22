Olavarrienses en Liga Argentina: jugaron casi todos, ganaron dos | Infoeme
Jueves 22 de Enero 2026 - 15:45hs
34°
Jueves 22 de Enero 2026 - 15:45hs
Olavarría
34°
Infoeme
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 22 de Enero de 2026 | 15:16

Olavarrienses en Liga Argentina: jugaron casi todos, ganaron dos

En la noche del pasado miércoles, se completó una nueva jornada de Liga Argentina y fue con presencia olavarriense en tres escenarios.

Fotos: La Nueva // prensa Jujuy Básquet

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la Fase Regular y varios olavarrienses salieron a la cancha.

 

En la Conferencia Norte, Jujuy Básquet sumó su tercer triunfo consecutivo al vencer, en el estadio Federación, a Fusión Riojana por 84 a 73.

 

En un disputado encuentro, Francisco Fornes aporto 4 puntos, 4 rebotes y 2 recuperos en 15:53 minutos para los “Cóndores”.

 

 

También fue festejo para Villa Mitre como local en un duelo correspondiente a la Conferencia Sur. Venció a Quilmes por 79 a 75.

 

Luego de la gira por Entre Ríos con tres derrotas seguidas, el bahiense sumó su primer triunfo del año y tuvo el aporte de Luciano Tambucci. El olavarriense terminó el partido con 26:05 minutos jugados con 10 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.

 

Por último, Unión no pudo salir de perdedor en su gira por AMBA y perdió ante Lanús por 92 a 75 con un mal último parcial que facilito la conquista “Granate”.

 

En el “Quincho”, Mateo Macrini sumó 13:40 minutos con 5 puntos y 5 rebotes.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME