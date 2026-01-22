Olavarrienses en Liga Argentina: jugaron casi todos, ganaron dos

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la Fase Regular y varios olavarrienses salieron a la cancha.

En la Conferencia Norte, Jujuy Básquet sumó su tercer triunfo consecutivo al vencer, en el estadio Federación, a Fusión Riojana por 84 a 73.

En un disputado encuentro, Francisco Fornes aporto 4 puntos, 4 rebotes y 2 recuperos en 15:53 minutos para los “Cóndores”.

También fue festejo para Villa Mitre como local en un duelo correspondiente a la Conferencia Sur. Venció a Quilmes por 79 a 75.

Luego de la gira por Entre Ríos con tres derrotas seguidas, el bahiense sumó su primer triunfo del año y tuvo el aporte de Luciano Tambucci. El olavarriense terminó el partido con 26:05 minutos jugados con 10 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.

Por último, Unión no pudo salir de perdedor en su gira por AMBA y perdió ante Lanús por 92 a 75 con un mal último parcial que facilito la conquista “Granate”.

En el “Quincho”, Mateo Macrini sumó 13:40 minutos con 5 puntos y 5 rebotes.