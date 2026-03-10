Olavarrienses en Liga Argentina: Marcini y Merchant hicieron su aporte

Deportivo Viedma y Unión ganaron en la continuidad de la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquet nacional.

En Venado Tuerto, y en un partido de dos días por un corte de energía, Unión derrotó a Centenario por 93 a 92. El elenco marplatense había iniciado bien y manejaba las acciones hasta el momento de la interrupción y en la mañana de este martes, se encargó de aguantar los embistes locales con menos claridad que en el cierre de su gira por Santa Fe.

Mateo Macrini, en el “Quincho” que mantiene escasas chances de clasificación a la postemporada, aportó 7 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 1 recupero en 23 minutos en cancha.

Por otro lado, Deportivo Viedma se impuso frente a La Unión de Colón por 88 a 78 en el Ángel Cayetano Arias y alcanzó seis victorias al hilo, tras un partidazo intenso, cambiante y muy disputado.

En el elenco rionegrino, Jeffrey Merchant completó 15:47 minutos con 2 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias.