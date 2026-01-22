Este sábado comienza “Tardecitas de Museos” en Loma Negra y Colonia Hinojo

El Municipio de Olavarría invita a disfrutar de las diferentes actividades del Programa Municipal “Olavarría en Verano”, que tiene innumerables propuestas culturales, artísticas, recreativas y deportivas, que se desarrollan durante todo el receso estival de manera totalmente gratuita.

Desde la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, se informa el programa de “Tardecitas de Museos”, que se desarrolla en los diferentes museos de los pueblos y las localidades, y que es una invitación a recorrer y habitar los espacios con actividades pensadas para toda la comunidad.

Durante el recorrido, el público podrá participar de vistas guiadas por salas, disfrutar de distintas intervenciones, música en vivo, talleres para niñeces, y disfrutar de variadas propuestas gastronómicas de las localidades y de los patios de los museos con la presentación de artesanos locales.

Las “Tardecitas de Museos” buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad y sus patrimonios, promoviendo la identidad local y el disfrute colectivo del espacio cultural.

En cada jornada se invita a la comunidad a acercarse con reposera y equipo de mate. A continuación se detallan las actividades que se desarrollarán el próximo sábado 24 de enero.

Sábado 24 de enero

Museo Hogar Loma Negra

18 horas: Apertura de patio de artesanos y puesto de licuados. Musicalización

Apertura de Museo Hogar Loma Negra

20 horas: Venta de comida a cargo de la Comisión de Apoyo de Bomberos Voluntarios de Loma Negra y Casa de Cultura y Turismo.

Cierre con Música en vivo de Nahuel y Toti.

Museo de los Alemanes del Volga “Ariel Chierico” de Colonia Hinojo

18 horas: Apertura de patio de artesanos. Musicalización a cargo de Tito Roselló.

Apertura de salas del Museo de Colonia Hinojo.

20 horas: Venta de comida a cargo de Asociación Descendientes de los Alemanes del Volga Filial Colonia Hinojo y Unión de Colonias.

Cierre con Música en vivo de Los Chuma.

Las próximas fechas de “Tardecitas de Museos” se desarrollarán el viernes 30 de enero en el Museo de la Estación de Sierras Bayas, el sábado 7 de febrero en el Museo Miguel Stoessel Müller de Colonia San Miguel, y el sábado 14 de febrero en el Museo de Espigas.

El cronograma completo con todas las propuestas de “Olavarría en Verano” se encuentra disponible en www.olavarria.gov.ar y se pude acceder a través del siguiente link, haciendo clic aquí.