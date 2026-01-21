Un adolescente de 15 años fue aprehendido por circular por la vía pública con un arma de fuego | Infoeme
Un adolescente de 15 años fue aprehendido por circular por la vía pública con un arma de fuego

El hecho ocurrió este martes en la intersección de Montesano y Necochea.

El personal del Comando de Patrulla de Olavarría aprehendió a un adolescente que se encontraba en la vía pública portando un arma de fuego.

El hecho ocurrió este martes en la intersección de Montesano y Necochea luego de que fueran alertados por un llamado al 911.

El joven de 15 años fue aprehendido y luego de las actuaciones de rigor fue entregado a un mayor responsable.

Al mismo tiempo, se retuvo el revolver calibre 38 sin numeración ni marca visible.

La causa fue caratulada como "Infracción al Art 189 bis del C.P" y cuenta con la intervención de la UFI N° 7

