Estudiantes jugará la Liga Federal

En las últimas horas, Estudiantes confirmó su participación en la Liga Federal y avanza en la conformación del plantel.

El “Bataraz” jugará en la tercera categoría del básquet nacional luego de completar los requerimientos administrativos necesarios impuestos por la Confederación Argentina de Básquet.

El representante olavarriense que dijo presente en el último Pre-Federal ya trabaja en la conformación del plantel que, por reglamento, deberá estar compuesto por 5 jugadores mayores, 5 jugadores U21 (categorías 2005–2006) y 2 fichas juveniles (2007 en adelante).

Si bien no hay mayores precisiones de la forma de disputa, se estima que será una Fase Regular de todos contra todos dividiendo los participantes en regiones y luego iniciarán los Play-Off.

Además, la participación del "Bata" en la Liga Federal significará el estreno oficial del nuevo parquet, una importante obra que afrontó que la Subcomisión de Básquet.

