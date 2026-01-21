Triatlón: hubo muchas competencias y varios locales

En Coronel Pringles, Azul y en Córdoba hubo atletas olavarrienses que completaron diferentes pruebas de triatlón y aguas abiertas.

En el 23° Triatlón en homenaje a Jorge Raul "Conono" González que se disputó en Coronel Pringles hubo un centenar de deportistas en una prueba donde se consagraron Gino Patti y Mercedes Renzi.

En lo que respecta a la presencia olavarriense, completaron la competencia con salida y llegada en el Balneario Municipal, Martín y Facundo Las Heras que se ubicaron en el Top10, David Gramundo y Renaldo Amendola.

También hubo presencia local en Azul donde se corrió la 3° fecha del Campeonato de Verano de la Federación de Triatlón Bonaerense.

Florencia Juárez, Nicolás Salomón, Martín López, Nicolás Rull, Pedro Mayet, Adrián Herbon y Alejandro Araniba integraron la nómina de representantes de Olavarría que lograron completar los 750 metros de Natación, 20K de Ciclismo y 5K a pie por inmediaciones del balneario municipal de la vecina localidad.

Además, en Villa Rumipal se completó una nueva edición del histórico “Cruce del Lago” y Marcos Gómez, representante de Ferro, con 18:40 ganó su categoría.