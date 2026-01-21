Ciclistas de Olavarría, en el podio del “Gran Premio Lo de Furio” | Infoeme
Ciclistas de Olavarría, en el podio del “Gran Premio Lo de Furio”

El pasado fin de semana se completó un nuevo Festival Nocturno en el óvalo de Azul y fue con victorias olavarrienses.

Organizado por la Comisión de Ciclismo del Club Ciclista Azuleño y con gran concurrencia de pedalistas y público se corrió la cuarta edición del Festival de Ciclismo de la Temporada Nocturna que puso en juego el “Gran Premio Lo de Furio”.

 

La jornada se caracterizó por un ambiente excepcional, que sirvió de marco ideal para el desarrollo de las diversas competencias programadas y tuvo su cuota de anécdota a pesar del susto por el principio de incendio en un predio lindero.

 

Dentro de la cantidad de categorías que tuvieron lugar, hubo podios para Ludmila Posse, Lucrecia Hernández, Charo Posse, Miguel Barzola, Jorge Olmedo, Franciso Posse, Antonio Gallo, Diego Erreguerena, Federico Brun, Mariano Erripa, Esteban Ibarlucía y Theo Sequeira.

 

Los resultados: 

Principiantes:

1°) Brandi Matias - Azul 

2°) Chavarria Gabriel - Azul 

3°) Ocanto Dario - Azul 

 

Damas:

1°) Posse Ludmila - Olavarría 

2°) Hernández Lucrecia - Olavarría 

3°) Posse Charo - Olavarría 

4°) Azimonti Abril - Azul 

5°) Barra Luan - Tapalqué 

 

Máster D:

1°) Ocanto Miguel - Azul 

2°) Barzola Miguel - Olavarría 

3°) Alvarez Hector - Ayacucho 

4°) Tolosa Carlos - Saladillo 

5°) Vargas Miguel - Ayacucho 

6°) Mendoza Juan - Colon 

7°) Olmedo Jorge - Olavarría 

 

Máster E:

1°) Olmedo Jorge - Olavarría 

2°) Posse Francisco - Olavarría 

Aficionados Debutantes 

 

Mayores:

1°) Garassi Matias - Tapalque 

2°) Malla Antonio - San Juan 

3°) Gallo Antonio - Olavarría 

Aficionados Debutantes 

 

Menores:

1°) Melo Joaquín - Las Flores 

2°) Azimonti Ezequiel - Azul 

3°) Erreguerena Diego - Olavarría 

 

Máster B:

1°) Sosa Jorge - Lobería 

2°) Brun Federico - Olavarría 

3°) Flores Claudio - 3 Arroyos 

4°) Martín Diego - Olavarría 

5°) Maidana Adrián - Balcarce 

6°) Gómez Federico - Tapalqué 

7°) Roldán Cristian - Olavarría 

 

Máster C:

1°) Amoz Fabian - Ayacucho 

2°) Erripa Mariano - Olavarría 

3°) Ibarlucia Esteban - Olavarría 

4°) Benito Walter - Olavarría 

5°) Mendiberry Pablo - Olavarría 

6°) Ilosio Marcelo - Olavarría 

7°) Garcia Martín - Tapalqué

 

Élite: 

1°) Seoane Gonzalo - Cachari 

2°) Sequeira Theo - Olavarría 

3°) Ponce de Leon Segundo - Tapalqué 

4°) Roldan Santiago - Olavarría 

5°) Bascur Alexis - Azul 

6°) Bonzon Juan - M. Plata 

7°) Castro Adrian - Olavarría 

 

Máster A / Sub-23 / Élite II: 

1°) Ponce de Leon - Tapalqué 

2°) Bascur Alexis - Azul 

3°) Bonzón Juan - Mar Plata 

 

Fuente: Hugo Estigarribia 

 

