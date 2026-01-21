Ciudad de Olavarría juega en Azul y debutó con goleada | Infoeme
Miércoles 21 de Enero 2026 - 19:22hs
33°
Miércoles 21 de Enero 2026 - 19:22hs
Olavarría
33°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Femenino
 - 21 de Enero de 2026 | 18:07

Ciudad de Olavarría juega en Azul y debutó con goleada

El pasado fin de semana inició el año para Ciudad de Olavarría con el estreno en el Torneo de Verano de Azul y en el primer partido, fue goleada.

En la vecina localidad de Azul se juega el tradicional Torneo Nocturno y Ciudad de Olavarría es uno de los participantes en la rama femenina que inició la actividad el pasado fin de semana con un contundente triunfo.

 

Ciudad de Olavarría sumó sus primeros minutos de fútbol del 2026 con goleada ante Boca Juniors. Fue 15 a 0 en el inicio del certamen que se extenderá durante varios fines de semana.

 

Karen Bargas en cinco oportunidades, Camila Conti por triplicado, Luz Attadía que marcó cuatro y Vanina Narváez que anotó dos fueron las goleadoras del equipo olavarriense que selló la goleada con un gol en contra de su propio arco del elenco azuleño.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME