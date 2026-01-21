Ciudad de Olavarría juega en Azul y debutó con goleada

En la vecina localidad de Azul se juega el tradicional Torneo Nocturno y Ciudad de Olavarría es uno de los participantes en la rama femenina que inició la actividad el pasado fin de semana con un contundente triunfo.

Ciudad de Olavarría sumó sus primeros minutos de fútbol del 2026 con goleada ante Boca Juniors. Fue 15 a 0 en el inicio del certamen que se extenderá durante varios fines de semana.

Karen Bargas en cinco oportunidades, Camila Conti por triplicado, Luz Attadía que marcó cuatro y Vanina Narváez que anotó dos fueron las goleadoras del equipo olavarriense que selló la goleada con un gol en contra de su propio arco del elenco azuleño.