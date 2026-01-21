Buscan a una mujer neuquina de 34 años que desapareció en Río Negro

Una mujer neuquina de 34 años desapareció en la ciudad rionegrina de Cipoletti y es buscada intensamente por las autoridades.

La víctima fue identificada como Mercedes Ailén Sandoval, quien permanece extraviada desde el pasado sábado 17 de enero cuando mantuvo un último contacto telefónico con su familia.

Ante la falta de novedades, los seres queridos radicaron la denuncia por “averiguación de paradero” en el destacamento 114° de Río Negro, según indicaron distintos medios locales.

Conforme a los datos difundidos por la comisaría, la damnificada mide 1,55 metros de altura, es de tez blanca, tiene pelo ondulado largo, ojos marrones oscuros, presenta una cicatriz en el abdomen y otras marcas similares en las muñecas.

A su vez, se remarcó que afronta un tratamiento psicológico, mientras que los efectivos solicitaron a los vecinos que aporten información fidedigna sobre Mercedes. Pueden realizar un llamado a 299-154167314, número que pertenece a la Fiscalía de Turno.

“Cualquier información comunicarse al 911 o a la unidad policial más cercana”, solicitó el personal policial en el anuncio difundido por las redes sociales.