Presentan una Sala Flúor “Bajo el mar” en el MDA

En el marco de las innumerables propuestas del Programa “Olavarría en Verano”, impulsado por el Municipio de Olavarría, se invita a participar de los diferentes talleres de la Sala Flúor “Bajo el mar”, que se encuentra instalada en el Museo “Dámaso Arce”.

Dicha sala ofrece diferentes actividades artísticas, pensada especialmente para niños y niñas, en las que se exploran diferentes técnicas y materiales, invitando a descubrir el arte desde una manera sensorial y a despertar la creatividad y curiosidad.

Miércoles 21 y 28 de enero

De 19:30 a 20:00 horas y de 20:15 a 20:45 horas

Taller “Iluminamos el mar”

Jueves 22 de enero

De 19:30 a 20:00 horas y de 20:15 a 20:45 horas

Taller “Total experimento”

Se trata de un recorrido libre por la sala flúor, encontrando piezas y formas para intervenir.

Sábado 24 de enero

De 19:30 a 20:00 horas y de 20:15 a 20:45 horas

Taller “Los peces y sus texturas”

Se trata de una intervención de peces colgantes con texturas y colores.

Domingo 25 de enero

De 19:30 a 20:00 horas y de 20:15 a 20:45 horas

Taller “Algas en movimiento”

Se trata de una intervención de algas con trazos y texturas para dar movimiento.

Cabe indicar que la Sala Flúor “Bajo el mar” del MDA (San Martín 2862) abre sus puertas los días miércoles, jueves, sábados y domingos, a partir de las 19:30 horas.

Se aclara que en las propuestas los niños deben estar acompañados por adultos, y que si bien están destinadas específicamente a niñeces, no obstante se encuentran abiertas al público en general.