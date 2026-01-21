Tétrico hallazgo en Caleta Olivia: encontraron una mano humana | Infoeme
Tétrico hallazgo en Caleta Olivia: encontraron una mano humana

La Justicia trata de determinar si los restos pertenecen a una persona desaparecida.

 Una mano humana fue encontrada por un hombre que realizaba ejercicio en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia.

Los investigadores señalaron que los restos se hallaron a las 10 de este miércoles en el barrio 13 de Diciembre y el testigo alertó a la Policía por el suceso, de acuerdo a la información de medios locales.

Personal de Criminalística realizó análisis de rigor en la escena, al tiempo que la mano fue trasladada a la Morgue Judicial, donde se llevarán a cabo análisis complementarios para determinar si pertenece a una persona denunciada como desaparecida.

La Justicia intenta esclarecer las circunstancias del hecho que causó conmoción en los habitantes. (NA)

