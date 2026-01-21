Torneo Regional Amateur: Racing prepara una fiesta para la revancha | Infoeme
Torneo Regional Amateur: Racing prepara una fiesta para la revancha

El venidero domingo, Racing recibirá a Atlético Villa Gesell en la revancha de Semifinales del Torneo Regional Amateur y de cara a la definición, esperan una gran convocatoria por lo que se habilitará todo el estadio.

Foto: Analía Páez

La revancha de semifinales del Torneo Regional Amateur promete ser una verdadera fiesta y Racing se prepara como tal. Habrá recibimiento y todo el estadio habilitado para el cotejo que definió día, horario y árbitros.

 

Desde el Consejo Federal confirmaron que el “Chaira” recibirá a Atlético Villa Gesell el domingo desde las 20:30 con arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti de Río Colorado con Emiliano Bustos, Juan Vega y Franco Yatzky como colaboradores.

 

Pensando en los 90 minutos finales de la serie, la dirigencia “Chaira” confirmó que, como sucediera días atrás, se venderán entradas anticipadas el día sábado, en la esquina de Brown y Necochea y que, por primera vez, estará todo el estadio habilitado.

 

Los precios de las entradas serán:

Entradas Populares: $10.000 (Ingreso por Cerrito y Líbano. Ingreso por Cerrito y Sarmiento)

Platea Cerrito: $12.000 (Ingreso por Cerrito y Mitre, con capacidad limitada de 600 personas)

Platea de Cemento: $12.000 (Ingreso por Av. Colón y Riobamba, con capacidad limitada de 600 personas)

Platea Techada: $15.000 (Ingreso por Av. Colón y Riobamba, con capacidad limitada de 400 personas)

Menores de 12 años no pagan.

