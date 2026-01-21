Estaba borracho, generó disturbios y terminó en la comisaría | Infoeme
 21 de Enero de 2026 | 21:08

Estaba borracho, generó disturbios y terminó en la comisaría

Un joven de 23 años en aparente estado de ebriedad ocasionó disturbios en la vía pública y terminó aprehendido e infraccionado.

Según fuentes policiales, el hecho de produjo en la intersección de las calles Ríobamba y Merlo, cuando el hombre ocasionó disturbios incitando a pelear a personas que circulaban por la zona.

De acuerdo a lo que pudo saber Infoeme, el joven terminó alojado en la Comisaría Primera a disposición del Juzgado Correccional por infracción a los Art 35; 72 y 74 inc. A de la ley 8031/73

 

