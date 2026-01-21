Kicillof oficializó en nuevo directorio XL del Bapro, con cargos para el peronismo y la oposición

Con la publicación del Decreto 15/26 en el Boletín Oficial, el gobernador Axel Kicillof terminó de formalizar este miércoles la conformación del nuevo directorio del Banco Provincia. Las designaciones, que habían sido acordadas durante las negociaciones legislativas de fines de 2025, consolidaron una mesa de conducción ampliada y con representación de distintos espacios políticos, en línea con los compromisos asumidos durante el tratamiento del Presupuesto y el endeudamiento provincial.

En ese marco, se oficializaron nueve directores titulares con mandatos que se extenderán, según el caso, hasta el 31 de diciembre de 2027 o de 2029. La nómina incluye a Marcelo Daletto, Alejandro Formento, Carlos “Cuto” Moreno, Carlos Orsingher, Javier Osuna, Julio Pereyra, Matías Ranzini, Rodrigo Rodríguez y Fernando Rozas, quienes pasarán a integrar el órgano central de conducción de la entidad financiera bonaerense.

A su vez, el esquema se completa con tres directores asociados: Sergio Bordoni, Fernando Pérez y Adrián Urrelli. Estos cargos, creados a partir de la reforma de la Carta Orgánica, tendrán vigencia hasta 2029 y participarán de las reuniones del directorio con voz, aunque sin capacidad de voto, en un rol de carácter consultivo.

En paralelo, también quedaron confirmadas las dos sindicaturas que supervisarán la legalidad de los actos del Banco Provincia. Gabriela Demaría y Laura González fueron designadas para ejercer esas funciones hasta fines de 2029, en el marco de la nueva estructura de control incorporada por la Ley 15.562.

La conformación definitiva del directorio fue el desenlace de un proceso político que tuvo su punto de partida el 4 de diciembre pasado, cuando el Poder Ejecutivo avanzó en la cobertura de vacantes y en la creación de seis nuevos cargos durante la sesión legislativa que habilitó el endeudamiento por USD 3.685 millones solicitado por Kicillof. A cambio de ese respaldo, la oposición logró introducir cambios en la estructura del banco.

Sin embargo, la ampliación del directorio no estuvo exenta de tensiones. En el Senado bonaerense, el radicalismo votó dividido: mientras el bloque de UCR + Cambio Federal acompañó la modificación del decreto ley 9434, la bancada de Somos Buenos Aires rechazó la reforma. Pese a esas diferencias, los 14 pliegos necesarios para cubrir los cargos fueron finalmente aprobados.

Por su parte, el oficialismo se aseguró seis de los nueve lugares de directores titulares, con nombres como Orsingher, Pereyra, Formento, Osuna, Rodríguez y Moreno. La oposición, en tanto, obtuvo cinco espacios con Urreli, Perez, Ranzini, Rozas y Daletto, lo que refleja el reparto político surgido de la negociación parlamentaria.

La reconfiguración del directorio también respondió a la necesidad de cubrir vacantes que arrastraba la entidad desde 2024, entre ellas la Vicepresidencia que había quedado libre tras el fallecimiento de Daniel Barrera y los cargos cuyos mandatos vencían en diciembre. Esos lugares habían sido disputados entre sectores alineados con el kicillofismo, el Frente Renovador y el PRO.

En ese contexto, la nueva estructura dejó atrás el esquema de ocho integrantes y pasó a contar con nueve vocales, además de los directores asociados y los síndicos. La conducción seguirá encabezada por Juan Cuattromo, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador dentro del gabinete económico bonaerense.