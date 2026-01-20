Este miércoles se podrán retirar licencias de conducir tramitadas hasta la fecha | Infoeme
Olavarría
Este miércoles se podrán retirar licencias de conducir tramitadas hasta la fecha

Desde la oficina local se llevó a cabo la regularización en la impresión de licencias. El horario de atención es de 7 a 14 horas, en San Martín 2522.

El Municipio de Olavarría informa que, a partir de las gestiones y tareas de reparación que se prolongaron hasta la tarde de este martes, la oficina local de Licencias de Conducir logró llevar adelante la impresión de las licencias de conducir gestionadas hasta la fecha, por lo que se invita a las personas que realizaron dicho trámite a que se acerquen a San Martín 2522 a partir de este miércoles.

Se recuerda que el horario de atención es de 7 a 14 horas y que por consultas y que por consultas pueden comunicarse vía WhatsApp al 2284 695804.

Por último, desde la Dirección Municipal de Licencias de Conducir se aclaró que tanto en la gestión para la obtención de turnos como en la atención de los mismos, como así también la respuesta a trámites y gestiones funcionan normalmente.

