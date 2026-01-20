El tránsito de autos a la costa atlántica cayó 7,2% la primera quincena de enero

Un relevamiento dela empresa que administra los peajes de laindicó que al menos en lahubo unaque circularon hacia la

Según datos oficiales que dio a conocer Pablo Cereani, el tránsito hacia la Costa cayó 7,2% interanual durante la primera quincena de enero, lo que equivale a más de 100 mil vehículos menos circulando por los principales corredores turísticos en comparación con el mismo período de 2025.

“Menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo en uno de los principales motores económicos del verano. Aunque intenten esconderlo, el rumbo de ajuste del Gobierno golpea directamente la temporada y la economía regional”, escribió en la red social X el gerente general de Aubasa.

Este dato refuerza lo que ya muestran otros indicadores, como los que dio el Gobierno de Axel Kicillof: en los primeros doce días del año, el número de turistas cayó un 2,4% -unos 90 mil menos que en 2025- y un 9% si se lo comparó con 2024, lo que implicó 350 mil visitantes menos.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Mar del Plata alcanzó el 60% de ocupación y para toda la provincia de Buenos Aires se estimó un flujo de 3,6 millones de turistas, casi 100 mil menos que en la misma quincena de 2025.