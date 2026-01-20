Pergamino: con libertad condicional por homicidio intimidó a la hermana con un cuchillo y quedó preso

Grave episodio de violencia familiar y reincidencia delictiva durante la madrugada del sábado en: un hombre que cumple una condena por homicidio bajo el régimen de libertad condicional irrumpió por la fuerza en la vivienda de su hermana, armado con un cuchillo, con la intención de agredirla a ella y a su pareja.

De acuerdo con el diario La Opinión de Pergamino, el hecho ocurrió alrededor de las 3 en un domicilio ubicado en la zona de Alsina y Becerra, donde reside la mujer junto a su pareja. Según la reconstrucción judicial, el agresor, identificado como Leonel Damián Alfaro, ingresó al inmueble sin autorización, causó destrozos en el interior de la casa y comenzó a proferir amenazas de muerte mientras blandía un arma blanca tipo cuchilla plegable.

Ante la violencia desatada, las víctimas lograron escapar del lugar y dar aviso al sistema de emergencias. Minutos después, un móvil llegó al domicilio y encontró al atacante refugiado en una de las habitaciones, desde donde continuó lanzando amenazas, esta vez también dirigidas al personal policial interviniente.

Siempre según La Opinión, tras una tensa intervención los efectivos lograron reducirlo y concretar su aprehensión, además de secuestrar el arma blanca que portaba. Sin embargo, la violencia no cesó con la detención: ya en la dependencia policial, el imputado mantuvo una actitud agresiva y debió ser reducido con doble esposamiento debido a la fuerza y resistencia que ofrecía.

El fiscal subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, Francisco Furnari, le imputó los delitos de violación de domicilio, daño y amenazas agravadas por el uso de arma blanca, todo en concurso ideal. En ese marco, solicitó al Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez César Solazzi, la conversión de la aprehensión en detención efectiva. El pedido se sustenta no solo en la gravedad del hecho, sino también en los antecedentes penales del acusado, quien cumple una condena por homicidio con el beneficio de la libertad condicional.

El antecedente que agrava la situación judicial de Alfaro se remonta a octubre de 2017, cuando fue condenado por el homicidio de Claudio Emanuel Blanco, ocurrido en el barrio La Lomita, también en Pergamino. En aquel episodio, la víctima fue atacada con un arma blanca y recibió múltiples puñaladas que le provocaron la muerte, en un caso que generó una fuerte conmoción en la comunidad.