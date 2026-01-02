Álvaro Barros inauguró salón y homenajeó a su presidente

El Club Social y Deportivo Álvaro Barros inauguró un nuevo salón de eventos en el primer piso de su sede social.

El Club Álvaro Barros concluyó una importante obra en sus instalaciones y con un concurrido acto, quedó inaugurado un nuevo espacio con capacidad para más de 120 personas. El salón cuenta con baños, cocina y equipamiento que permite la realización de distintos tipos de eventos sociales, familiares e institucionales.

Del acto inaugural participaron diversas autoridades y referentes del ámbito deportivo. Juan Pablo Arouxet, subsecretario de Deportes del Municipio; José Maceo, representante de la Unión de Clubes; y Edgardo Dobler, presidente de la Asociación de Bochas, fueron algunos de los presentes.

Daniel Cerdera, presidente de la institución, encabezó la ceremonia y recibió su homenaje ya que el nuevo espacio llevará su nombre.

Fuente: prensa Álvaro Barros