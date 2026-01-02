Tensión en LLA: tras denunciar "presiones políticas", Casemayor fue expulsada del espacio

Luego de una presunta unidad y el anuncio de la creación de un interbloque en La Libertad Avanza dos días atrás, la concejal María Adela Casemayor denunció en las últimas horas “presiones políticas” y posteriormente el espacio informó su expulsión.

“Me quieren echar por ser mileinista, ellos son la casta”, sostuvo la edil en un comunicado, donde aseguró haber recibido “presiones políticas que buscan condicionarla o desplazarla de su rol institucional”.

En ese sentido, Casemayor indicó que “en estos días se han dicho muchas cosas y quiero ser clara: yo milito las ideas de Javier Milei, defiendo sus principios de libertad, cambio profundo, lucha contra la casta y transformación del Estado”.

“Es necesario aclarar que en Olavarría, La Libertad Avanza no representa hoy al Presidente, ni expresa de manera real y coherente su proyecto político”, señaló.

Asimismo, denunció haber sido amenazada por el coordinador seccional Pablo Di Salvo y sostuvo que “la situación actual contrasta claramente con la etapa anterior”, ya que “cuando estaba Carlos Calvella el ambiente era totalmente distinto: se podía trabajar con respeto, claridad y diálogo, sin aprietes y sin operaciones”.

El comunicado de LLA

Ante estos dichos de la concejal, desde La Libertad Avanza Olavarría emitieron un comunicado para informar su expulsión del espacio.

“Dado que la concejal Casamayor viene priorizando posicionamientos y proyectos de carácter personal, desconociendo el trabajo colectivo, el mandato político compartido y las instancias internas de debate partidario, se formaliza una situación ya existente: su apartamiento del funcionamiento orgánico del espacio”, indicaron.

Además, manifestaron que “La Libertad Avanza no persigue ni sanciona ideas: exige coherencia, responsabilidad y respeto por los compromisos asumidos con los vecinos que le dieron su respaldo para acceder a la banca y defender las ideas y acciones políticas bajo la conducción de nuestro Presidente y la conducción partidaria en todos sus niveles”.

“En consecuencia, la Sra. Casamayor no representa ni se encuentra autorizada a expresarse en nombre de La Libertad Avanza, ni a atribuir a nuestro espacio posiciones o conflictos que son de su exclusiva responsabilidad”, señalaron.

Por último, aseguraron: “nuestro compromiso sigue siendo con una política distinta: honesta, coherente y enfocada en transformar la realidad para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y que la política y el estado ocupen menos espacio en sus billeteras y en sus preocupaciones diarias”.