Concejales libertarios conformaron un interbloque con "visión de futuro"

La Libertad Avanza en Olavarría se reconfigura de cara al 2026. El espacio político que lideran en lo local, Celeste Arouxet y Guillermo Lascano, anunciaron la conformación de un interbloque en el Concejo Deliberante.

Junto a los concejales Nicolás Zampini, Eugenia Dumerauf, Luciana Isla y Guillermo Lascano, se suman Marcelo Petehs y Mariela Casamayor de Por más Libertad, alcanzando un total de 6 concejales.

Esta figura legislativa cuenta con el aval del coordinador Seccional, Pablo Disalvo, quien también tuvo un rol activo en el acercamiento de ambos espacios.

En este marco, Celeste Arouxet ha sido ratificada como coordinadora de La Libertad Avanza en Olavarría, mientras que Guillermo Lascano ejercerá la función de coordinador del bloque en el HCD.

"Este interbloque es un mensaje claro: La Libertad Avanza se consolida como una fuerza política con capacidad de cambiar el rumbo de Olavarría", destacaron desde el espacio.

Y anunciaron: "Estamos listos para trabajar juntos y llevar adelante políticas que impulsen la libertad, la transparencia y el progreso para todos los olavarrienses".