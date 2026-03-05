Apertura de Sesiones del HCD: el radicalismo reclamó por obras en los barrios

La presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Belén Vergel, y el concejal Francisco González realizaron un análisis del discurso que brindó el Intendente Municipal durante la apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, en el que fueron muy críticos sobre las declaraciones que llevó adelante Maximiliano Wesner.

Al respecto, el edil González afirmó que “durante el discurso del Intendente, que duró casi tres horas, sobraron los aplausos y los agites pero faltaron los anuncios importantes que le transforman y facilitan la vida a los ciudadanos”.

Y señaló que “lamentablemente vamos a tener que seguir esperando obras de pavimento o de cloacas en algunos barrios importantes de la ciudad. Esperamos que esos pocos anuncios este año se puedan cumplir, cosa que no pasó durante el discurso pasado”.

En esta misma línea, el concejal radical arremetió: “Vemos con preocupación que en el discurso del Intendente se ve un Municipio en el que todo funciona a la perfección y no hay autocrítica, no hay problemas en el sistema de salud, no hay inseguridad y, según sus propias palabras, los empleados municipales con sus salarios le han ganado a la inflación. Entonces evidentemente lo que muchos observamos de nuestra ciudad para el Intendente Municipal no sucede”.

Por su parte, Vergel manifestó que “en esta apertura de Sesiones Ordinarias, el Intendente inició su discurso justificando que el Municipio tendrá déficit económico. La deficiencia y el mayor descubierto está en la gestión”.

Fuente: Séptima Sección