Alerta por vientos fuertes en la Costa Atlántica

La advertencia abarca todas las playas entre Mar Chiquita y Carmen de Patagones.

Cuidado con carpas y sombrillas en la playa: los turistas que comenzaron el año en la Costa Atlántica deberán lidiar este viernes con vientos fuertes, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hay una alerta amarilla para todas las playas que abarcan desde Mar Chiquita hasta Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Según el SMN, esta "área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h".

 

Playa por playa

 

La alerta incluye las playas de Mar Chiquita, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Claromecó, Monte Hermoso y Bahía Blanca, entre otras ciudades balnearias de la provincia de Buenos Aires.

El SMN sugirió las recomendaciones habituales: evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

Claro que varias de estas sugerencias, como “no salir”, son bastante difíciles de cumplir si se está veraneando. (DIB)

