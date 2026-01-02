Barrio Nicolás Avellaneda: recuperaron 30 kilos de carne en un allanamiento por abigeato | Infoeme
Viernes 02 de Enero 2026 - 15:40hs
30°
Viernes 02 de Enero 2026 - 15:40hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 2 de Enero de 2026 | 10:58

Barrio Nicolás Avellaneda: recuperaron 30 kilos de carne en un allanamiento por abigeato

El personal del Comando de Prevención Rural de Olavarría realizo un allanamiento en una vivienda del barrio Nicolás Avellaneda por un hecho de abigeato.

El ilícito había ocurrido en cercanías de La Rioja y Frontera Sur. Luego de recabar elementos probatorios, el Juzgado de Garantías N° 2 libró una orden de allanamiento para el domicilio.

La diligencia resultó positiva ya que se secuestró un total de 30 kilos de carne vacuna entre los que se encontraban un costillar, una paleta y una lengua.

Cabe destacar que se extrajeron muestras cárnicas para un futuro cotejo. El hecho cuenta con la intervención de la Ayudantía Fiscal de Delitos de Abigeato y Conexos.

