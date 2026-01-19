Lo atacó una patota: Alan Bordón, de 20 años, murió tras días de agonía a 6 años del crimen de Báez Sosa

El joven Alan Ismael Bordón, de 20 años, murió tras pasar 20 días internado en el Hospital de General Pacheco. La noche de Año Nuevo había sido atacado por una patota a la salida del boliche Tropitango, en la localidad de El Talar, en el partido de Tigre.

El deceso se produjo el domingo, al cumplirse seis años del emblemático crimen de Fernando Báez Sosa. La coincidencia parece una burla del destino, o una advertencia, ya que las circunstancias de los dos casos parecen calcadas. De acuerdo a la reconstrucción del caso, Bordón se cruzó con dos personas dentro del boliche y mantuvo un entredicho. Personal de seguridad intervino y los sacó del local bailable.

La pelea continuó en la calle: al menos seis personas, distribuidas en dos autos, persiguieron a Alan y sus amigos. A los pocos metros ocurrió la golpiza. La víctima sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral. El joven fue asistido por personal médico, que lo trasladó de urgencia al Hospital de Pacheco. Allí permaneció en estado crítico e internado en terapia intensiva durante veinte días, hasta que este domingo 20 de enero se confirmó su fallecimiento.

El caso generó conmoción en la comunidad de El Talar y en las redes sociales, donde familiares y amigos de Alan expresaron su dolor y reclamaron Justicia.

"Veinte años, una vida por delante, sueños por cumplir, momentos únicos por pasar con tu hija: verla crecer, llevarla al jardín, a la escuela… y de un día para otro te arrebataron la vida", escribió Dana Isabella Cardozo, pareja de Alan y madre de su hija. "Siempre voy a preguntarme por qué justo a vos tenía que pasarte esto. Que se haga Justicia, lo que te hicieron no tiene nombre. Le sacaron a mi nena su papá", agregó la joven.

La fiscalía de Tigre investiga el hecho bajo la carátula de homicidio. De acuerdo a los testimonios y a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la agresión habría sido premeditada y participaron al menos seis personas. Aún no hay detenidos.

Fuente: Agencia DIB