Bolívar: le secuestraron la moto, golpeó a un inspector de tránsito y terminó detenido

En la noche del domingo un bolivarense golpeó a un inspector de tránsito como "acto de venganza" por haberle secuestrado su moto días atrás.

A través de un comunicado, la Dirección de Protección Ciudadana y Defensa Civil de la ciudad de Bolívar repudió el “violento accionar ocurrido anoche, donde un inspector de esta Dirección fue agredido físicamente mientras cumplía con su labor”.

“El hecho fue ocasionado por un masculino infractor, quien manifestaba se le habría secuestrado una moto por escape no reglamentario. Impulsado por el enojo y en actitud de venganza, el agresor venía amenazando al inspector, y anoche lo interceptó, propinándole un golpe de puño en el rostro”, explicó el mensaje.

Asimismo, se aseguró: “durante la intervención de otros inspectores, el agresor extrajo un arma blanca y amenazó al personal, generando una situación de extrema gravedad. Gracias al accionar del personal policial, el agresor fue detenido, sin que se registraran daños mayores”.

Para cerrar, concluyó el comunicado del área: “Queremos poner en valor el trabajo diario de nuestros inspectores, quienes cumplen su función para cuidar a la comunidad y muchas veces lo hacen expuestos a situaciones de violencia y agresión. Este tipo de hechos no serán tolerados”.

“Todos los actores y testigos realizaron la denuncia correspondiente, y el hecho será puesto a disposición de la Justicia. La violencia nunca es el camino. Defender a quienes trabajan por la seguridad de todos es una responsabilidad colectiva”, culminó el mensaje divulgado desde la comuna.