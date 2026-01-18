Torneo Regional Amateur: empate “Chaira” en el inicio de las Semifinales

La competencia organizada por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A sigue adelante con instancias decisivas y en las Semifinales de la Región Pampeana Sur, hubo empate para Racing.

El “Chaira” igualó 0 a 0 ante Atlético Villa Gesell en condición de visitante y definirá la serie en el Buglione Martinese.

En un duelo parejo, con pocas chances, los dirigidos por Roberto Tucker tuvieron las más claras, pero regresan a Olavarría sin poder haber quebrado el 0 del elenco rival que no se sintió cómodo y por largos momentos le otorgó el control al representante olavarriense.

Prolija primera parte para el elenco racinguista y con un poco más de profundidad en los segundos 45 minutos para terminar dejando una mejor imagen que los locales.

El elenco geselino con varias ausencias por suspensión, cedió el protagonismo con el que jugó durante todo el torneo en su cancha y ahora deberá venir a Olavarría a ganar si tiene intenciones de seguir con chances de ascenso.

Síntesis Atlético Villa Gesell – Racing:

Estadio: Villa Gesell

Árbitro: Augusto Domínguez (La Plata)

Atlético Villa Gesell (0): Braian Pérez; Juan Yañez, Lautaro Vasarotto (F. Jofré), Matías Velázquez, Elías Vinialgo; Julián Pringles (F. Romero), Alexander Suárez, Juan Vázquez, Lautaro Fernández (G. Rolón); Juan Blanco (F. Nieto), Nahuel Santos. DT- Carlos Díaz

Racing (0): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Sebastián Álvarez, Jano Martínez, Gonzalo Izaguirre; Santiago Izaguirre, Claudio Cevasco, Ayrton Palmieri, Matías Ordozgoiti (N. Hadad); Pablo Mujica (R. Garabento), Luciano Rojas (M. Scacheri). DT- Roberto Tucker

Amonestados: Álvarez, Palmieri, Martínez (RAC); Fernández (AVG)

Expulsados: No hubo

Goles: No hubo