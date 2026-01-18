Aprehendieron a un joven de 21 años tras robar un celular en un comercio céntrico

Un joven de 21 años fue aprehendido luego de sustraer un teléfono celular de un comercio céntrico.
El hecho se produjo este sábado en Alsina al 2800 cuando, a raíz de un llamado al 911, efectivos policiales aprehenden a un joven quien instantes antes sustrajo un dispositivo móvil.
La policía logró identificar al sospechoso y secuestrar un teléfono SAMSUNG, Modelo GALAXY A02, de color negro con funda Negra, que estaba en sus prendas.
Finalmente, el aprehendido fue trasladado a la estación de policía departamental y quedó a disposición de la UFI N° 7.