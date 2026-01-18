“Olavarría en Verano”: qué hacer este domingo en la ciudad

El Municipio invita a disfrutar de las diferentes propuestas del Programa Municipal “Olavarría en Verano”: variadas iniciativas culturales, artísticas, recreativas y deportivas, organizadas por el Municipio de Olavarría, que se desarrollan durante todo el receso estival de manera totalmente gratuita.

La agenda de eventos para el verano incluye distintos ciclos de música en vivo, cine, talleres, muestras, clases de danzas, visitas guiadas y diferentes actividades como yoga, ajedrez, fútbol y básquet, entre otras.

En la agenda de este domingo 18 de enero se destaca:

18:00 horas: “Bailes en la Plaza”

Paseo de los Artesanos de Sierras Bayas (Rivadavia entre J.A. Roca y Colombo). Presentación de “Queso y Dulce”.

19:30 horas: apertura Sala flúor. Museo Dámaso Arce

La sala flúor nos invita a descubrir el arte desde una manera sensorial, despertando la creatividad y curiosidad de las y los visitantes

De miércoles a domingo. Se extenderá hasta el domingo 1º de febrero.

No requiere inscripción. Para todas las edades. Cupos limitados: se permitirá ingresar en grupos de 10.

20:30 horas: concierto del Ensamble de Folclore de la Escuela de Música (folclore y música latina). Paseo Jesús Mendía.

Presentaciones de Paloma Pacheco y Martín Barraza.

20:00 horas. Visita “Safari nocturno”. Bioparque Municipal La Máxima.

Visitas guiadas nocturnas que incluyen aspectos sensoriales y que permiten explorar el Bioparque desde una perspectiva diferente, descubriendo aspectos del comportamiento animal que permanecen ocultos durante el día. No requiere inscripción.

Público en general.

19:00 horas: 139° aniversario de Hinojo. Parque Mitre (Hinojo).

Los festejos tendrán como cierre la presentación de la reconocida banda de cumbia “Los Charros”. Además, contarán con la presentación en vivo de artistas locales, feria de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas.

A las 19:00 horas será el acto protocolar y desde las 19:20 comenzarán las propuestas artísticas y culturales, a la par de la habilitación del paseo de artesanos, emprendedoras y patio gastronómico.

Se contará con las presentaciones en vivo del Taller Municipal de Folklore a cargo de Ana Paladini, Los de ahora, Vértigo y Alta Gamma.