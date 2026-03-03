Volvió la ACOP con gran convocatoria y clima de fiesta

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel volvió con todo en los diferentes complejos y fue con un importante número de inscriptos.

El inicio de la competencia 2026 contó con gran participación de olavarrienses y representantes de distintas ciudades de la región. Participaron deportistas de Las Flores, Benito Juárez, Bolívar, Azul, Tandil, Balcarce, Pinamar, entre otros.

La actividad se desarrolló en los complejos Club de Amigos -donde además se disputaron las finales-, Padel Time, El Triunfo y Parking Pádel.

En esta primera fecha hubo acción en Segunda, Cuarta y Sexta Caballeros, mientras que en Damas compitieron las categorías Cuarta y Sexta.

En Segunda Caballeros, con 15 parejas en competencia, se consagraron Gonzalo Trejo y Tomás Ruiz, quienes vencieron en la final a Franco Scaravilli y Mario Mondroglio por 6/4, 4/6 y 6/0. En semifinales habían quedado eliminadas las duplas de Lucio Llorente–Joaquín Hernández y Gastón Casaux–Ignacio Berthe.

La Cuarta Caballeros reunió a 16 parejas y tuvo como campeones a Raúl Manuel y Franco Villarruel, que superaron en la definición a Agustín Coria y Juan Cruz Novello Gely. El resultado fue 6-4, 2-6 y 4-6.

En Sexta Caballeros, con 13 duplas inscriptas, el título fue para Luciano Trapani y Juan Manuel Fernández, tras imponerse en la final frente a Franco Precci y Pablo Rivero por 6/3, 4/6 y 6/2.

Entre las Damas, en Cuarta, Mercedes Wagner y Marcela Pellejero levantaron el trofeo luego de vencer a Pilar Martínez Gurrieri y Julieta Sak por 6/4 y 7/6.

En tanto que, en Sexta, el campeonato quedó en manos de Carina Jara y Josefina Viñuales, quienes derrotaron a Florencia Liggerini y May Venzi. Resultado final 6-4, 3-6 y 6-0.

La Liga tendrá continuidad el próximo fin de semana con la presentación de las categorías impares: Tercera, Quinta y Séptima Caballeros, además de Quinta y Séptima Damas, completando así el primer movimiento integral del calendario.

Fuente: Prensa ACOP