Pueblo Nuevo pone en valor sus gimnasios

La Comisión Directiva del Club Pueblo Nuevo continúa con la inversión en obras y se aboca a los diferentes gimnasios.

Los trabajos incluyen desde la renovación total del piso flotante y la iluminación en el gimnasio aéreo hasta tareas de pintura y albañilería en el histórico gimnasio Juan Maceo.

La renovación en los gimnasios consta de tres frentes principales que buscan elevar el estándar de calidad de la infraestructura.

En el gimnasio “Juan Maceo”, se realizan tareas de albañilería y una pintura integral de todo el espacio y también se iniciaron tareas de reacondicionamiento en los vestuarios, fundamentales para la comodidad de los deportistas locales y las delegaciones visitantes.

Además, en el gimnasio aéreo se instaló un nuevo sistema de iluminación LED para mejorar la visibilidad y se está realizando el recambio de tablas, pintura de la cancha y el plastificado completo del piso flotante, garantizando seguridad y durabilidad.

Desde la institución “Verde” destacaron que el objetivo central es fortalecer los espacios propios para brindar a los socios y a la comunidad en general instalaciones modernas, seguras y de alto nivel deportivo.

Estas obras no solo benefician a las categorías formativas y de primera de básquet y vóley, sino que también potencian el espacio para el newcom, una disciplina que ha crecido exponencialmente en la institución en los últimos años.

Fuente: prensa Pueblo Nuevo