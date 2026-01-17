Se van definiendo posiciones en el Torneo Comercial

En los gimnasios de Pueblo Nuevo y Ferro se disputaron una veintena de partidos para darle continuidad a la 5° edición del certamen veraniego que organiza la Subcomisión de Básquet del Club Pueblo Nuevo.

Importante cantidad de partidos le dieron continuidad a la competencia veraniega en los dos grupos que empiezan a definir los cuatro clasificados a los Play-Off.

Infinity sigue estirando su invicto y logró ajustadas victorias en sus presentaciones, mientras que Praxis no pudo estirar su buena racha y perdió por duplicado.

Los resultados:

Inmobiliaria Mauro Sáez 50 – 47 Asado Violento

Minimal 60 – 71 Chocorísimo

Ferretería Víctor 49 – 55 Infinity

Los Lobos 54 – 83 Agrupación Richard Moyano

Praxis 48 – 56 Beer Time

Pueblo Nuevo 72 – 68 El Pueblo

Minimal 50 – 74 Sanvi Básquet

Los de Siempre 72 – 84 Cabañas Udalem

Agrupación Richard Moyano 53 – 60 Asado Violento

El Pueblo 72 – 50 Los Lobos

Triple J 61 – 69Ferretería Víctor

Chocorísimo 69 – 72 Infinity

Cabañas Udalem 57 – 45 Pueblo Nuevo

Ferretería Víctor 73 – 66 Praxis

Minimal 52 – 80 Beer Time

Inmobiliaria Mauro Sáez 83 – 76 Los de Siempre

Sanvi Básquet 63 – 65 Chocorísimo

Agrupación Richard Moyano 81 – 64 El Pueblo

Infinity 74 – 71 Triple J

Cabañas Udalem 71 – 49 Los Lobos