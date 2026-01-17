Se van definiendo posiciones en el Torneo Comercial

En los gimnasios de Pueblo Nuevo y Ferro se disputaron una veintena de partidos para darle continuidad a la 5° edición del certamen veraniego que organiza la Subcomisión de Básquet del Club Pueblo Nuevo.
Importante cantidad de partidos le dieron continuidad a la competencia veraniega en los dos grupos que empiezan a definir los cuatro clasificados a los Play-Off.
Infinity sigue estirando su invicto y logró ajustadas victorias en sus presentaciones, mientras que Praxis no pudo estirar su buena racha y perdió por duplicado.
Los resultados:
Inmobiliaria Mauro Sáez 50 – 47 Asado Violento
Minimal 60 – 71 Chocorísimo
Ferretería Víctor 49 – 55 Infinity
Los Lobos 54 – 83 Agrupación Richard Moyano
Praxis 48 – 56 Beer Time
Pueblo Nuevo 72 – 68 El Pueblo
Minimal 50 – 74 Sanvi Básquet
Los de Siempre 72 – 84 Cabañas Udalem
Agrupación Richard Moyano 53 – 60 Asado Violento
El Pueblo 72 – 50 Los Lobos
Triple J 61 – 69Ferretería Víctor
Chocorísimo 69 – 72 Infinity
Cabañas Udalem 57 – 45 Pueblo Nuevo
Ferretería Víctor 73 – 66 Praxis
Minimal 52 – 80 Beer Time
Inmobiliaria Mauro Sáez 83 – 76 Los de Siempre
Sanvi Básquet 63 – 65 Chocorísimo
Agrupación Richard Moyano 81 – 64 El Pueblo
Infinity 74 – 71 Triple J
Cabañas Udalem 71 – 49 Los Lobos