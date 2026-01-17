Colonias y Cerros: tiene fecha la Asamblea General Ordinaria

A través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, se estableció la fecha para la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil y Deportiva Colonias y Cerros.

El próximo 16 de febrero, la Asociación Civil y Deportiva Colonias y Cerros tendrá su Asamblea General Ordinaria y comenzará un nuevo ciclo en el “Tricolor” tras el alejamiento de la familia Gadea.

En Chacabuco 3110, la Asamblea se llevará a cabo iniciando a las 18 con la primera convocatoria y una hora más tarde la segunda.

Las personas asociadas están invitadas a participan para tratar la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre desde el 2021 a la actualidad, la elección de 3 miembros para formar la Junta Escrutadora y la elección total de los cargos de comisión directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

Fuente: Prensa Municipal