Colonias y Cerros: tiene fecha la Asamblea General Ordinaria

Luego de semanas de mucha incertidumbre, reuniones y trabajo de un grupo de allegados, Colonias y Cerros tiene fecha para la Asamblea General Ordinaria.

A través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, se estableció la fecha para la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil y Deportiva Colonias y Cerros.

 

El próximo 16 de febrero, la Asociación Civil y Deportiva Colonias y Cerros tendrá su Asamblea General Ordinaria y comenzará un nuevo ciclo en el “Tricolor” tras el alejamiento de la familia Gadea.

 

En Chacabuco 3110, la Asamblea se llevará a cabo iniciando a las 18 con la primera convocatoria y una hora más tarde la segunda.

 

Las personas asociadas están invitadas a participan para tratar la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre desde el 2021 a la actualidad, la elección de 3 miembros para formar la Junta Escrutadora y la elección total de los cargos de comisión directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

 

Fuente: Prensa Municipal

 

