Torneo Interligas: serán ocho equipos de Bolívar y siete de Laprida

Sin la presencia del último campeón, Club Ciudad de Bolívar, las Ligas de Fútbol de Bolívar y Laprida confirmaron los elencos que participarán del 5° Torneo Unión Regional Deportiva.

A finales del mes de febrero dará inicio un nuevo certamen organizado por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida y se ultiman los detalles para conocer al nuevo campeón, sabiendo que el último ganador no será de la partida.

Club Ciudad de Bolívar, recientemente ascendido a la Primera Nacional desistió de participar del Torneo Interligas y por Bolívar jugarán Bull Dog, Bancario, Deportivo Pirovano, Atlético Urdampilleta, Balonpié, Casariego, Independiente y Empleados de Comercio.

Por otro lado, la Liga Lapridense de Fútbol confirmó la participación de Jorge Newbery, Lilán, Juventud, Platense, Deportivo Barracas, Ingeniero Jorge Newbery y Racing Club.

Los elencos se suman a Estudiantes, Racing, Ferro, El Fortín, Embajadores, Espigas, Municipales, Loma Negra, San Martín, Sierra Chica e Hinojo que representarán a Olavarría y Alumni Azuleño, Sportivo Piazza, Cemento Armado, Vélez Sarsfield y Boca lo harán por Azul.

Serán cuatro zonas de ocho equipos cada una.