Olavarrienses en Liga Argentina: amplias victorias de Villa Mitre y Deportivo Viedma

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con el último mes de Fase Regular y en la Conferencia Sur hubo victorias para Villa Mitre y Deportivo Viedma en condición de local.

En Bahía Blanca, Villa Mitre jugó un partidazo y venció a Racing por 105 a 91 en condición de local, con tres jugadores arriba de los veinte puntos y muchísimo goleo.

En el José Martínez, el “Tricolor” encontró gol en varias manos para sentenciar el duelo antes de la chicharra final. Luciano Tambucci jugó 13:33 minutos con 5 puntos y 3 rebotes.

Por otro lado, en Río Negro, y en un colmado Ángel Cayetano Arias, Deportivo Viedma se impuso a Tomás de Rocamora por 84 a 66 en un duelo que controló de principio a fin.

Jeffrey Merchant sumó 7 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia en 14:57 minutos en la cancha.