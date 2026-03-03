Olavarrienses en Liga Argentina: amplias victorias de Villa Mitre y Deportivo Viedma | Infoeme
Martes 03 de Marzo 2026 - 16:24hs
Martes 03 de Marzo 2026 - 16:24hs
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 3 de Marzo de 2026 | 16:18

Olavarrienses en Liga Argentina: amplias victorias de Villa Mitre y Deportivo Viedma

En la noche del lunes tuvo continuidad la Liga Argentina y fue con festejos para los equipos con presencia local que salieron a cancha.

Foto: Prensa Villa Mitre

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con el último mes de Fase Regular y en la Conferencia Sur hubo victorias para Villa Mitre y Deportivo Viedma en condición de local.

 

En Bahía Blanca, Villa Mitre jugó un partidazo y venció a Racing por 105 a 91 en condición de local, con tres jugadores arriba de los veinte puntos y muchísimo goleo.

 

En el José Martínez, el “Tricolor” encontró gol en varias manos para sentenciar el duelo antes de la chicharra final. Luciano Tambucci jugó 13:33 minutos con 5 puntos y 3 rebotes.

 

Por otro lado, en Río Negro, y en un colmado Ángel Cayetano Arias, Deportivo Viedma se impuso a Tomás de Rocamora por 84 a 66 en un duelo que controló de principio a fin.

 

Jeffrey Merchant sumó 7 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia en 14:57 minutos en la cancha.

 

